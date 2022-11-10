فيلم «هشتاج جوزني» يحقق 80 ألف جنيه إيرادات أمس في السينما

حقق فيلم «هشتاج جوزني» إيرادات مرتفعة أمس بدور العرض، حيث وصلت لـ80 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وينافس فيلم «هشتاج جوزني»، بقوة في دور العرض، حيث أنه من الأعمال الرومانسية المميزة، وتعاون خلالها الفنان أمير المصري مع الفنانة مايان السيد، وحقق الثنائي معاً نجاحاً كبيراً.

أحداث فيلم «هشتاج جوزني»

تدور أحداث فيلم «هشتاج جوزني»، في إطار رومانسي، حول تعرّض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

أبطال فيلم «هشتاج جوزني»

ويشارك في بطولة الفيلم أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، صابرين، بيومي فؤاد، محمد محمود، دينا، سامي مغاوري، حسام داغر، إسماعلي فرغلي، لبني عزت، ومن محمد سمير مبروك، ومن إخراج عصام نصار.

الأفلام المنافسة لفيلم «هشتاج جوزني»

وينافس فيلم «هشتاج جوزني» 8 أفلام أخرى بدور العرض، بينما تفوق فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتصدر المركز الأول، فيما جرى سحب فيلم «حظك اليوم» أمس من دور العرض بعد تحقيقه صفر إيرادات.