حبس 15 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 15 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تمكن أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبطهم خلال حملات أمنية مختلفة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وقررت جهات التحقيق إرسال المواد المضبوطة للمعمل الجنائي لتحريزها وتحليلها وطلب تحريات المباحث.

حملات أمنية بالقليوبية

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من تنفيذ 2435 حكما قضائيا متنوعا في حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بجميع دوائر الأقسام والمراكز كما تم ضبط 15 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق .

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائي يفيد قيام حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة واستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

العقوبة المتوقعة

أكد أحمد عبد السلام المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأى صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.