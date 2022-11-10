ضبط 161 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56 قطعة سلاح ناري بحوزة 33 متهما، وتنفيذ 51754 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط قضايا المخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 161 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 182 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,579 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10,510 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 7,432 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,310 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,020 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,980 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 794 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 502 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 80 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 30 جراما، و3363 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 22 متهما، وضبط 12 متهما بالبلطجة، وضبط 181 دراجة نارية مخالفة، وضبط 17959 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 9 منهم.

حملات القليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بحوزة 9 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2435 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.