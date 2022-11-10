جمعية الليونز تدعم مستشفى رمد أشمون بـ3 ملايين جنيه

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد جمعية الليونز بمكتبه بالديوان العام، بحضور نائبه محمد موسي، والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية.

رحب المحافظ بالحضور متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والاستمرارية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على انتظام سير العمل وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة والعمل على إزالة أي معوقات والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تطوير القطاع الصحي بالمنوفية

وتبادل الطرفان الحديث حول القطاع الصحي بالمنوفية خاصة مستشفى رمد أشمون التي تضم (7) عيادات رمد، و(2) عيادة أسنان، ومعمل، وصيدلية، و(3) غرف عمليات.

وأشار الوفد إلى أنه سيتم دعم المستشفى بمبلغ 3 ملايين جنيه نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين على المستشفى لتلقي الخدمة الطبية بالإضافة إلى أنه سيتم عمل توسعة للمستشفى وإمدادها بالأجهزة وكافة المستلزمات للعمل على رفع مستوى الخدمة بها.

خدمة طبية متميزة

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بدور نادي الليونز في توفير الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين البسطاء وبناء صروح طبية كمستشفى الليونز لطب العيون بمدينة أشمون، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل توفير كافة الخدمات للمواطنين.