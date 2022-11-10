البابا تواضروس يفتتح التجديدات بالمقر البابوي بالمرقسية في الإسكندرية

افتتح البابا تواضروس، اليوم، التجديدات بالمقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك عقب صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي منح البابا تواضروس خلاله 18 كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية رتبة القمصية، وذلك خلال زيارة البابا تواضروس للإسكندرية، والتي تستمر لمدة يومين.

حفل تكريم متفوقي وأوائل الإسكندرية

وذكر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، أنَّ البابا تواضروس شهد، أمس حفل تكريم متفوقي وأوائل الإسكندرية عقب صلوات رفع بخور العشية، موضحًا أنَّه كرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة المصرية والدولية والدبلومات الفنية والدراسات العليا وذوي الهمم.

وأوضح القمص موسى إبراهيم أنَّه تلا التكريم الاحتفال بالعيد العاشر لتجليس البابا على كرسي القديس مارمرقس من خلال عرض فيلم تسجيلي بهذه المناسبة.

البابا يؤكد أهمية اكتشاف مواهب الأبناء

وأشار موسى إلى أنَّه عقب الاحتفالات ألقاء البابا العظة الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مستكملا خلالها السلسلة التعليمية «قاموس الزيجة»، مشيرا إلى أهمية اكتشاف مواهب الأبناء أثناء التربية، مؤكّدًا أهمية التشجيع للأبناء.

وأشاد البابا تواضروس خلال العظة الأسبوعية بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، وذلك نظرا لاهتمامها باكتشاف مواهب الأطفال في القرى.