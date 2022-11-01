السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين

قضت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

الإتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3504 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 496 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم «محمد. خ. م، عاطل»، في أبريل من العام الجاري، بحيازة جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن حيازته سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

تنفيذ حكم في قضية أخرى

وذكرت أوراق القضية، أنه تم ضبط المتهم الهارب من تنفيذ حكم صادر ضده في القضية رقم 1618 لسنة 2021 مستأنف برقم 1070 لسنة 2022، «ضرب» بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وبتفتيشه تمهيدًا لاصطحابه إلى ديوان القسم عُثر معه على سلاح أبيض «سكين»، وعلبة سجائر كليوباترا تحوي ثمانية وعشرون لفافة ورقية تحوي جميعها مسحوق بيج اللون، ثبت بتحليله معمليًا أنه لمخدر الهيروين.

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، ووجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وإحالته إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.