أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس 10-11-2022

استقرار واضح في معظم عمليات الصرف للبيع والشراء للعملات العربية والأجنبية، أمام الجنية المصري، اليوم، مع نهاية التعاملات المصرفية في البنوك.

أسعار العملات في بنك مصر

وفي ما يلي أسعار العملات في بنك مصر، اليوم في نهاية التعاملات البنكية، على النحو التالي:

- سجل سعر الدولار 24.34 جنيه للشراء، مقابل 24.39 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 27.63 جنيهًا للشراء، و27.83 جنيه.

- سعر اليورو 24.18 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر.. الدرهم الإماراتي

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي 76.04 جنيه للشراء، و78.88 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم الريال السعودي 6.47 جنيه بالنسبة لسعر الشراء 6.48 جنيه بالنسبة لسعر البيع.

- سجل الدينار الأردني نحو 33.81 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره عند البيع 34.36 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس شراء 15.54 جنيه، أما سعر البيع 15.70 جنيه.

- سعر الدولار الكندي بلغ اليوم الخميس عند عمليات الشراء 17.93 جنيه، وعمليات البيع 18.05 جنيه.

- استقر سعر الريال القطري اليوم، عند نحو 6.24 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.69 جنيه.

- سعر الدينار البحريني اليوم عند الشراء 62.89 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 64.70 جنيه.

- بلغ سعر الريال العماني في بنك مصر عند عمليات الشراء 61.77 جنيه، و63.35 جنيه للبيع.