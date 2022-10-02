%47.7 زيادة في إنتاج الحديد المصري خلال أغسطس

ارتفع إجمالي إنتاج المصانع المحلية من حديد التسليح بنسبة 47.7% على أساس شهري، بنهاية أغسطس الماضي، وسجل الإنتاج المحلي 799.8 ألف طن مقارنة بـ 541.4 ألف طن في شهر يوليو الماضي، ما يعني زيادة الإنتاج بلغت 258.4 ألف طن زيادة مقارنة بيوليو.

وبحسب البيانات التي أبلغت بها المصانع قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين فقد بلغ نمو الإنتاج 23.9% على أساس سنوي، حيث بلغ كمية حديد التسليح التي تم إنتاجها في أغسطس من العام الماضي 645.3 ألف طن.

مستويات قياسية

وأظهرت بيانات الأشهر الثمانية من العام الجاري - حصلت «الوطن» على نسخة منها - أن إنتاج حديد التسليح بلغ مستويات قياسية في شهر مارس الماضي، بحوالي 900.8 ألف طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق تقوم بإنتاجه المصانع المحلية في شهر.

وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ إنتاج حديد التسليح في يناير الماضي 646 ألف طن، وارتفع الإنتاج في فبراير إلى 671.6 ألف طن، ثم إلى 900.8 ألف طن في مارس، ثم انخفض إلى 736.8 ألف طن في أبريل، ليرتفع مجددا إلى 811.7 ألف طن في مايو، ليهبط إلى 671.7 ألف طن في يونيو.

وكانت مبيعات حديد التسليح حققت مستوى تاريخيا في أغسطس الماضي، إذ لامست المبيعات حاجز المليون طن، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها مبيعات الحديد المنتج محليا هذا الرقم، ما أرجعه مسؤول بأحد المصانع الكبرى إلى إقبال التجار على تخزين كميات كبيرة من الحديد، تخوفا من ارتفاع أسعار الخامات، وتحوطا ضد تقلبات سعر الصرف.

ويبلغ إنتاج الحديد في مصر حوالي 8 ملايين طن، فيما يدور الاستهلاك حول 7.4 مليون طن سنويا، وتنقسم المصانع العاملة في السوق إلى مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة، وهي المصانع التي تنتج الصلب الخام، ومصانع الدرفلة التي تعتمد على عروق الصلب «البيليت» في إنتاج حديد التسليح.