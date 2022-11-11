الفنانة إلهام وجدي: «بحب أمثل على طبيعتي وإحساسي يصل للجمهور»

قالت الفنانة إلهام وجدي، إنها ترفض الخضوع لعمليات التجميل أيًا كان نوعها سواء «بوتكس أو فيللر»، مؤكدة أنها لا تهتم بأن تكون مجرد فنانة صاحبة وجه جميل، ولكن الأهم هو أن تكون ممثلة جيدة قادرة على تأدية كل الأدوار وأن يصل إحساسها للجمهور.

مسلسل إيجار قديم

وتظهر إلهام وجدي، على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل إيجار قديم، والذي يعرض على قناة ON من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حازم سمير، فيدرا، رحمة حسن، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.

أداء التمثيلي أهم من شكلي الحلو

وأشارت إلهام وجدي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنها دائمًا ما تحافظ على طبيعة شكلها، موضحة: «أنا أسناني بايظة زي ما هي، عمري ما ركبت ضوافر، ولا عملت توصيل للشعر، لأن الممثل لازم يبقى كده، المشاهد يتغاظ لما يشوف الممثل في دور سائق مثلًا وأسنانه بيضاء لامعة وبها تجميل، وبالتالي هذه الأمور تفصل المشاهد دائمًا».

واستطردت بقولها: «شكلي حلو ولا وحش ده مش مهم، أنا إنسانة يعني عادي ممكن أظهر شكلي مبهدل، مش عايزة حد يشوفني في الشارع يتخض بسبب التجميل، عايزاه يشوفوني زي ما بطلع في التليفزيون، ايه اللي يخليني طول الوقت شايلة هم هكون حلوة ولا لاء؟، التمثيل مهنة زي أي مهنة يجب التعامل معها في حدودها».

واستعادت ذكرياتها كملكة جمال مصر عام 2009 بقولها: «وأنا بسلم التاج لملكة أخرى بعدي، بيكون عندي كلمة بقولها اتسألت هل في حاجة هتتغير لما تسلمي التاج لملكة جديدة، وقتها قيل لي إن قيمتك مش في شكلك، وبالتالي في حاجات كثيرة الواحد يشتغل عليها ولما يكون الروح حلوة وعندك حاجة حقيقية متخافيش من شكلك عامل ايه؟»