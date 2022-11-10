إلهام وجدي: محظوظة بـ«إيجار قديم».. وتعلمت كثيرا من أبطال المسلسل

قالت الفنانة إلهام وجدي، التي تشارك لأول مرة في عمل درامي من خلال مسلسل «إيجار قديم»، إنها ممثلة محظوظة جدًا لمشاركتها في هذا العمل، خصوصًا أن المرة الأولى التي تقف فيها أمام كاميرات التليفزيون تكون أمام عدد من النجوم الكبار أبرزهم صلاح عبدالله وشريف منير وميمي جمال.

وتجسّد إلهام وجدي، خلال أحداث «إيجار قديم» الذي يعرض حاليًا على قناة on، شخصية الدكتورة «ليلى» امرأة مطلقة وأم لطفل صغير، وتسكن في نفس العمارة التي يقطنها صلاح عبدالله، ويمتلكها شريف منير.

سنة أولى دراما

وعن كتابة اسمها على تتر المسلسل عبارة «لأول مرة» بالرغم من مشاركتها في فيلم يحمل اسم «توك توك» والذي حصدت من خلاله عدة جوائز، أوضحت إلهام وجدي، في تصريحات لـ«الوطن» بقولها: «كان هناك حيرة هل نكتب جملة لأول مرة على التتر، وهل الناس عارفة مشواري من بدايته عندما كنت ملكة جمال مصر والعمل مذيعة أم لا؟، والحقيقة كنت مقتنعة أن هذه أول مرة بالفعل، لعدم مشاركتي السابقة في أي عمل درامي».

وأشارت إلى سعادتها بردود الأفعال التي تستقبلها من جمهورها وأصدقائها حول شخصية الدكتور ليلى في «إيجار قديم»، وقالت «ما يهمني الوصول للناس والتقرب إليهم، فضلًا عن الوقوف أمام أساتذة في التمثيل الذين منحوني الثقة والحرية في التعبير عن نفسي أمام الكاميرا».

شاركت في فيلم «توك توك»

وأوضحت إلهام وجدي أنها سبق لها التمثيل في أعمال بالخارج، فضلًا عن مشاركتها في مصر من خلال فيلم «توك توك» الذي تعتبره «وش السعد» عليها لاقتناصه العديد من الجوائز «الحقيقة ما تعلمته من مسلسل إيجار قديم ووقوفي أمام هؤلاء النجوم أفادني كثيرًا».

مسلسل «إيجار قديم» بطولة محمد الشرنوبي، وشريف منير، وميمي جمال، وصلاح عبدالله، وهشام إسماعيل، وفيدرا، وعلاء زينهم، وحازم سمير، وبسمة داود، وإنتاج كريم أبو ذكري، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.