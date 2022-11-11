اعترافات المتهمة بقتل ابنها بعين شمس: «كان شقي»

«كان شقي ومكنتش عارفه أتعامل معاه، كل شويه يبهدل البيت»، هكذا بررت المتهمة أمام النيابة العامة في جلسة استماع للتحقيق معها بواقعة قتل ابنها بعين شمس.

وأضافت المتهمة: «كنت بحاول أخليه يهدأ ويبطل شقاوة، مسكت رأسه وخبطتها في الحيطة، لاقيته وقع ميت روحت اتصلت بجاري يساعدني أخبي الجثة».

وتبين بالتحقيقات أن شريك المتهمة جارها بمحل السكن، واعترف باشتراكه بالجريمة قائلاً: «كلمتني قالتلي ساعدني أنا ضربته لاقيته مات، عايزين نخبيه، روحنا شيلناه ورميناه عند الزبالة عشان معرفناش نعمل إيه غير كده».

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد قال المحامي أيمن محفوظ لـ«الوطن»، إنها قد تصل للإعدام شنقًا، وذلك وفقاً لقانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 2344 توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة عين شمس بلاغ بوجود جثه طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة بجانب القمامة، وتمكنت أجهزة الأمن من رصد المتهمة وشريكها، وجرى ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.