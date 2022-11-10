مواعيد عرض فيلم «رحلة يوسف» في مهرجان القاهرة السينمائي

طرح المخرج جود سعيد، الإعلان الرسمي لفيلمه «رحلة يوسف - المنسيون»، والذي ينافس به في مسابقة آفاق السينما العربية في عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وكشف الإعلان الرسمي عن شخصية «يوسف»، ورحلته مع أسرته هروبًا من الحرب، وأيضًا شخصية زياد التي تعشق كرة القدم، كما استعرض الحياة بداخل المخيمات، والحب وسط الحرب، وشعور الغربة بعيدًا عن الوطن.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم المقرر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب، دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

فيلم «رحلة يوسف المنسيون»، تمثيل أيمن زيدان، وسامر عمران، وربى الحلبي، وسيرينا محمد، ووائل زيدان، ونور الصباح، وحيان بدور، وأحمد درويش، وجواد السعيد، وقصة أيمن زيدان وجود سعيد، وسيناريو جود سعيد ووسام كنعان، ومدير التصوير وائل عز الدين، وموسيقى سمير كويفاتي، ومونتاج رؤوف ظاظا، منتج مراد شاهين، ومن إخراج جود سعيد.

مواعيد عرض فيلم رحلة يوسف

ويُعرض الفيلم يوم 20 نوفمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ السجادة الحمراء في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعرض يوم 21 نوفمبر في سينما الزمالك قاعة 2، ويوم 22 نوفمبر في قاعة إيوارت مركز التحرير الثقافي.

معلومات عن المخرج

والمخرج جود سعيد، من مواليد دمشق 1980، يحمل ماستر في الإخراج السينمائي من لويس لوميير في ليون فرنسا 2007، له العديد من الأعمال الروائية الطويلة، مثل فيلم «مرة أخرى»، الحائز على عده جوائز من بينها ذهبية أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو، وذهبية أفضل فيلم عربي وجائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية في المسابقة العربية لمهرجان دمشق السينمائي.

وأخرج «سعيد» فيلم «صديقي الأخير» عام 2012، ليعود بعده بفيلم «بانتظار الخريف» عام 2015، والذي حصل على ذهبية مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران، وفي 2017 أخرج فيلم «رجل وثلاثة أيام»، والذي حاز بطله على جائزة أفضل ممثل في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بجانب تنويه خاص في مسابقة النقاد لمهرجان جنيف للفيلم الشرقي.

كما حاز على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي، وحصل فيلمه «درب السما» عام 2019 على 3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط من بينها أفضل فيلم وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، كما فاز في نفس العام بجائزة التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية عن فيلم نجمة الصبح، ويعتبر فيلم رحلة يوسف أحدث أعماله الروائية الطويلة.