الدكتور محمد غنيم: نسعى لابتكار علاج لمرض السكر بالخلايا الجذعية

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، إن هناك سعيا لابتكار علاج لمرض السكر عبر استخدام الخلايا الجذعية، لافتا إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية أصبحت مكونا مهما في علاج أمراض الدم.

أبحاث لاستخدام الخلايا الجذعية

وأضاف محمد غنيم خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أبحاثا لاستخدم الخلايا الجذعية في عدد من المناحي الأخرى لتحويلها إلى خلايا لإفراز الأنسولين.

وكشف رائد زراعة الكلى، أنه جرى إجراء تجارب على فئران لمدة عام ونصف العام وهي منزوعة المناعة ومزروع بها خلايا الدم البيضاء، التي تحمل الصفة الإنسانية فيما يختص بجهاز المناعة، وتم تحويلها إلى خلايا لإفراز الأنسولين في هذا النوع من الفئران.

سر عمله حتى هذا العمر في البحث العلمي

وأوضح «غنيم» أنه يعمل حتى هذه السن في البحث العلمي؛ لأن «الإيد البطالة نجسة»، لافتا إلى أنه منذ صوله إلى سن المعاش تقلص للغاية العمل الإكلينيكي في مجال زراعة الكلى.

وأكد «غنيم»، أنه قرر الاستمرار في مجال من مجالات علم الحداثة والبحث العلمي، لا نعرف نتائجه حتى الآن، كشف أن من يتعمق في مجال علم الحداثة يستطيع كشف الخلايا وزراعتها وتصويرها وهي مهارات مهمة للغاية.