برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إعلان شرم الشيخ لمواجهة تغير المناخ

أبرز برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، عدد «الوطن» الصادر اليوم، بعنوان «إطلاق إعلان شرم الشيخ لمواجهة آثار التغيرات المناخية».

عناوين الصفحة الأولى

وجاءت أبرز عناوين الصفحة الأولى: «رئاسة COP27 تطلق إعلان شرم الشيخ للتكيّف مع آثار المناخ، والخطة العالمية تتضمن 30 هدفا حتى 2030 لتحسين حياة 4 مليارات نسمة، والخطة العالمية تسعى لجمع 300 مليار دولار سنويا لتمويل التكيف مع المناخ ومساعدة الدول الأشد فقرا، و4 مليارات دولار لنظم الإنذار المبكر والحماية من الفيضانات».

عناوين الصفحة الثانية

أما أبرز عناوين الصفحة الثانية، فجاءت كما يلي: انتخابات أمريكية ساخنة بين الفيل الجمهوري والحمار الديمقراطي، ونتائج أولية: الجمهوريون يقتربون من تحقيق الأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن»: ديمقراطيتنا في خطر، و«صوما»: الشعب غير راضٍ عن التضخم.. والجمهوريون ركزوا على ارتفاع الجريمة في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، ومدير «التحالف الأمريكي»: معظم «الجمهوريين» الذين دعمهم «ترامب» فازوا في الانتخابات.. و«بايدن» سيواجه صعوبات مع «النواب» وسيصبح عائقا أمام مشروعاته، وتوم حرب: التضخم المالي والوضع الاقتصادي بشكل عام كانا الأبرز في أولويات الناخب الأمريكي، وقراءة لمؤشرات نتائج انتخابات التجديد النصفي».