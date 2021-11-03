دراسة بجامعة بنها: الإضافات الحافظة تؤثر على الخواص الطبيعية للعصائر

كشفت دراسة حديثة بكلية الزراعة بجامعة بنها أن الإضافات والمعاملات الحرارية التقليدية المستخدمة في حفظ العصائر ذات تأثير جيد على حفظ المنتج لأطول فترة ممكنة إلا أنها تؤثر على الخواص الطبيعية، والكيماوية، والحسية لنكتار المانجو والجوافة.

وتوصلت دراسة جامعة بنها التي أجراها الباحث سامح عبدالنبي عبدالشکور للحصول على درجة الماجستير فى علوم الأغذية بكلية الزراعة ببنها بعنوان «تأثير المعاملات الحرارية والمعاملات الحديثة على جودة بعض العصائر»، أن التكنولوجيا الحديثة أدت إلى تحسين كافة الخصائص بشكل عام.

مواد الحافظة لاتؤثر على الجودة

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الطرق الحديثة مثل: الأوزون كأحد الطرق الحديثة المبتكرة والتي أشارت النتائج إلى كفاءتها في حفظ وجودة وسلامة نكتار المانجو والجوافة والتوسع في إنشاء مصانع لزيادة الإنتاج من نكتار العصائر، مع مراعاة تطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة كمية الطلب على النكتار سواء محليا وعالميا، ما يحقق عائدا اقتصاديا على الدولة، ويحقق منافسة قوية بين الدول المستوردة له وتطبيق هذه المعاملات الحديثة على نطاق واسع في مجال الصناعات الغذائية للحفاظ على جودة المنتج الغذائي.

رئيس الجامعة يتفقد كليتي الزراعة والطب البيطري

في سياق آخر، أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها جولة مفاجئة بكليتي الزراعة والطب البيطري تفقد خلالها المزرعة التعليمية بكلية الطب البيطري، ومعمل تكنولوجيا المعلومات بعد تطويره وقاعات مناقشات مشروعات طلاب البرامج الجديدة والأنشطة الطلابية ومشروع المزرعة السمكية والصوب الزراعية بكلية الزراعة.

وأكد حرص الجامعة على تطوير الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري وتسويق منتجات الكليتين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.