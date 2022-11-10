«نقابة السياحة» تقرر صرف 7 ملايين جنيه إجمالي مستحقات اللجان النقابية

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن أش الله تشكيل لجنة تختص بتوزيع مستحقات اللجان النقابية الأعضاء في صندوق مجابهة الأعباء، بإجمالي 7 ملايين جنيه اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة، بحل صندوق مجابهة الأعباء الذي تأسس عام 2004.

فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات البلديات

على جانب آخر، وافق مجلس إدارة النقابة العامة، على سفر كل من مجدي خليل نائب رئيس النقابة العامة، وطارق حسن حسين الأمين العام، للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات البلديات، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل بالعاصمة السورية دمشق.

نجاح المؤتمر الدولي للمناخ

وأعرب ممثلوا مليوني عامل بالمنشآت الفندقية والسياحية عن سعادتهم بنجاح المؤتمر الدولي للمناخ الذي يعقد برئاسة وإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيحقق نتائج تنموية تحظى بها شعوب العالم أجمع لإنقاذ كوكب الأرض من كوارث الانبعاثات القضاء على المناخية، وتعميق التعاون العلمي والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لخدمة البشرية كلها.