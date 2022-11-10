محافظة القاهرة تنفي تعطيل خطوط المواصلات غدا: جميعها تعمل بانتظام

نفت محافظة القاهرة في بيان لها، ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن تعطل خطوط المواصلات غدًا للصيانة.

وأكدت محافظة القاهرة أن جميع أتوبيسات هيئة النقل العام، وشركات النقل الجماعي بالعاصمة تعمل بانتظام، وبكامل طاقتها على كافة الخطوط غدًا الجمعة، طبقًا لجداول التشغيل المعتادة لها.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات.