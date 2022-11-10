محافظة القاهرة تنفي تعطيل خطوط المواصلات غدا: جميعها تعمل بانتظام
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وائل فايز
09:53 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
نفت محافظة القاهرة في بيان لها، ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن تعطل خطوط المواصلات غدًا للصيانة.
وأكدت محافظة القاهرة أن جميع أتوبيسات هيئة النقل العام، وشركات النقل الجماعي بالعاصمة تعمل بانتظام، وبكامل طاقتها على كافة الخطوط غدًا الجمعة، طبقًا لجداول التشغيل المعتادة لها.
وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات.