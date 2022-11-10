السجن 15 سنة لـ«قهوجي» متهم بقتل طالب جامعي

عاقبت الدائرة 24 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، وعضوية المستشارين أشرف أبو زينة وأحمد محمود إبراهيم وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان، قهوجي بالسجن 15 سنة لقتله طالب جامعي، وذلك في القضية رقم 39475 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بوصول طالب متوفى إلى المستشفى.

القتل بعد مشادة كلامية

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى وتبين وجود جثة الطالب وبسؤال والده أقر بأن نجله توفى نتيجة حصوله على جرعة مخدرات زائدة، بحسب ما أكده له صديقه القهوجي الذي أخبره بوفاة ابنه، واستبعد وجود شبهة جنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتباشر التحقيق، وطلبت إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه وتوصلت تحريات المباحث، أن القهوجي المتهم قتله إثر نشوب مشادة كلامية بينهما.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.