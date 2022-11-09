سيارة تقدم خدمات الشهر العقاري للمواطنين في شوارع العريش بشمال سيناء

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجود سيارة متنقلة تقدم خدمات الشهر العقاري في الشوارع، مشددًا على أن ذلك يعتبر خطوة مهمة لما تقدمه الدولة في مجال التحول الرقمي والرقمنة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن هذه الخطوة تسهل على المواطنين حصولهم على الخدمة في أماكنهم، ومجهزة بأحدث تقنية لخدمتهم، وهي تجوب الشوارع والأحياء والمناطق المزدحمة والقرى والتجمعات.

الخدمات التي تقدمها السيارة

وشدد المحافظ على أن السيارة تقدم العديد من الخدمات، مثل توثيق الأشخاص والشركات وتعمل في المناطق المزدحمة وأمام مكاتب التوثيق المكتظة، وسيتم عمل جدول لها في مختلف مناطق المحافظة من المراكز والمدن والقرى والتجمعات، مشيرًا الى أن هناك اتجاهًا لتخصيص سيارة أخرى لدعم الخدمة المقدمة للمواطنين.

تخصيص مولد كهرباء للسيارة

من جانبه، قال المستشار محمد منير عبدالفهيم رئيس محكمة العريش، أنه بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات، تم إضافة خدمات الشهر العقاري لمواطني شمال سيناء لتقديم كافة الخدمات، تيسيرا عليهم عن طريق سيارة التوثيق المتنقلة من بوابة مصر الرقمية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وأعلن «عبدالفهيم»، أنه جرى تخصيص مولد كهرباء للسيارة في حالة عدم وجود الكهرباء أو انقطاعها، حيث تقف السيارة في منطقة معينة يوميًا لتقديم الخدمة للأهالي مقابل 50 جنيهًا زيادة عن الرسوم المقررة للخدمة.