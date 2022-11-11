السيطرة على حريق ورشة حدادة في المحلة بالغربية دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في إخماد حريق نشب في ورشة حدادة بمدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في ورشة حدادة بمدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة المحيطة بمحل الحريق.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وسيارة إسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث شرطة المحلة الكبرى، أن الحريق داخل ورشة حدادة بسبب ماس كهربائي، وعدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.