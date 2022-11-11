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القبض على شخص تسبب في حريق بشقة جاره بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:37 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022
حريق - صورة أرشيفية

حريق - صورة أرشيفية

ألقى رجال الشرطة بأكتوبر القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإلقاء سيجارة من شرفة شقته سقطت على شرفة الشقة الموجود أسفله، ما تسبب في نشوب حريق ووجود خسائر مادية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان السادس من أكتوبر يفيد تلقيه بلاغ من نائب مدير تسويق بإحدى شركات السياحة 43 سنة، ومن ربة منزل 49 سنة، يفيد تضررهما من جارهما 28 سنة،  لقيامه بإلقاء سيجارة أثناء وقوفه بشرفة الشقة سكنه فسقطت على شرفة الشقة سكن المبلغة الثانية، ما أدى إلى اشتعال النيران بها ونتج عن ذلك احتراق بعض الملابس واحتراق تاندة بشرفة الشقة.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الاهالي، وتم ضبط المتهم وأعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة دون قصد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم جيهان عبد العزيز