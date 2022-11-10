طقس اليوم على صعيد مصر.. حار نهارا وتوقعات بتساقط أمطار

تشهد محافظات صعيد مصر بداية من محافظة بني سويف مرورا بمحافظات الفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد والاقصر وصولا لمحافظة أسوان، ارتفاعا بدرجات الحرارة طوال النهار، في طقس حار نهارا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حيث يسجل شمال الصعيد 26 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بينما جنوب الصعيد يسجل 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

وتنخفض درجة الحرارة ليلا فى طقس اليوم حيث تسجل درجة الحرارة ليلا 13 درجة مئوية لشمال الصعيد بينما يسجل جنوب الصعيد 15 درجة مئوية .

سقوط أمطار على البحر الأحمر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية سقوط الأمطار اليوم على محافظة البحر الأحمر وفقا لرصد الأقمار الصناعية لتكون السحب.

أسوان والوادى الجديد الأعلى نهارا

وسجلت محافظتا أسوان والوادى الجديد أعلى درجات حرارة نهارا بـ29 درجة مئوية بينما كانت محافظة الوادي الجديد أقل درجات حرارة ليلا بـ12 درجة مئوية .

درجات الحرارة اليوم بصعيد مصر

درجات الحرارة العظمى اليوم والصغرى على صعيد مصر كالتالي:

الفيوم 26 درجة للعظمى و15 للصغرى

المنيا 26 درجة للعظمى و14 للصغرى

سوهاج 26 درجة للعظمى و13 للصغرى

اسيوط 26 درجة للعظمى و13 للصغرى

بني سويف 26 درجة للعظمى و14 للصغرى

قنا 27 درجة للعظمى و13 للصغرى

أسوان 29 درجة للعظمى و15 للصغرى

الوادي الجديد 29 درجة للعظمى و12 للصغرى

البحر الأحمر 27 درجة للعظمى و19 للصغرى