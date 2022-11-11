64 ألف طالب بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات أعمال السنة إلكترونيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسى الأول انطلقت اليوم، لعدد 64 ألف طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة إلكترونياً، وذلك على المنصة التعليمية المخصصة لرفع المقررات الدراسية لطلاب الجامعة.

تطبيق الاختبارات إلكترونيا

وأكد عبد الخالق في بيان أن الجامعة تحرص على تطبيق الاختبارات الإلكترونية من أجل تحقيق الجودة فى العملية التعليمية، خاصة لما تتميز به من دقة وإيجاز ووضوح، إلى جانب التصحيح إلالكتروني الفوري والذي يضمن المصداقية والشفافية للطلاب وتلافي الأخطاء البشرية، وذلك تطبيقاً لمنظومة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية.

منصة الاختبارت

أوضح رئيس جامعة سوهاج أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها طلاب الجامعة امتحاناتهم من خلال المنصة التعليمية التي توفرها الجامعة لإدارة منظومتي التعليم والتعليم الإلكترونى عن بعد، حيث تمت تجربة هذه المنصة في العام الدراسي الماضى.

مميزات الاختبارات الإلكترونية

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن تنفيذ الامتحانات الإلكترونية يحقق السرعة والشفافية في تنفيذ المنظومة الامتحانية بالأسلوب العلمي الحديث الذي يتواكب مع تطورات العصر رقمياً، مضيفاً بأنه تم فتح غرفة طوارئ على مدار الساعة تحت إشراف الدكتور أحمد مسعود مدير إدارة نظم المعلومات (MIS) بالجامعة لمراقبة ومتابعة سير العمل بالمنصة أثناء تطبيق امتحان اعمال السنة والذي سينتهي في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يتم من خلالها الإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الطلاب والتعامل مع اية مشاكل تقنية قد تواجههم.

تقرير حول الاختبارات

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد وجه بعمل تقرير تفصيلى عقب نهاية الامتحان يتضمن كل ما تم أثناء العملية الامتحانية، وذلك للوقوف علي نقاط القوة والضعف والتعرف علي التحديات التي واجهت الطلاب خلال أدائهم للامتحانات.