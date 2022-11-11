وزير الصحة: إدراج الأهداف الصحية ضمن السياسيات المتخذة بشأن تغير المناخ

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية لـ«المنتدى العالمي للشباب حول الصحة وتغير المناخ»؛ للتعرف على تطلعات وطموحات الشباب في هذا المجال، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

المهتمون بقضايا الصحة والمناخ

عقدت الجلسة بحضور الدكتورة ماريا نيرا، مديرة الصحة العامة والبيئة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من المسؤولين والشباب والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ.

دعم المشاركة الهادفة للشباب في العمل المناخي

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكّد أهمية الإيمان بقوة الشباب وشغفهم واستعدادهم للعمل نحو عالم أكثر صحة للجميع، داعيًا إلى دعم المشاركة الهادفة للشباب في العمل المناخي، وإدراج الأهداف الصحية ضمن جميع السياسيات المتخذة بشأن تغير المناخ.

وتابع «عبدالغفار» بأن الوزير أكد أهمية إشراك الشباب في آليات إبراز الأضرار الناجمة عن تغير المناخ وسبل التكيف معها، لحماية المجتمعات، وخاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن، والمرضى، وغير القادرين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها العديد من البلدان.

تغير المناخ يؤثر على صحة ورفاهية الأشخاص في أنحاء العالم

وقال «عبدالغفار» إن الوزير لفت إلى تأثر النظم الصحية بالعديد من العوامل والمحددات، وخاصة البيئية، موضحًا أن تغير المناخ يؤثر على صحة ورفاهية الأشخاص في أنحاء العالم، وهو ما يفرض ضرورة تضمين الصحة وأخذها في الاعتبار ضمن القرارات المتخذة في ظل استمرار وجود أكبر تهديد صحي عالمي متصاعد في القرن الحادي والعشرين وهو تغير المناخ.

الاعتراف بالأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير نوه بضرورة الاعتراف بالأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية التي تؤثر في تغير المناخ، وما تشكله من تهديدات على صحة الجميع، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتفاع بالفوائد الصحية المشتركة لاستراتيجيات مواجهة التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.