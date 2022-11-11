ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للدراسة بالخارج في الغربية

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا ، لاسیما جرائم النصب والإحتیال على المواطنین والإستیلاء على أموالھم .

فقد أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة قیام أحد الأشخاص – له معلومات جنائیة – مقیم بمحافظة الغربیة بإنشاء شركة "بدون ترخیص" كائنة بمحافظة الغربیة وإتخاذھا وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتیال على المواطنین من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستھم بالجامعات الأجنبیة والإستیلاء على أموالھم بزعم قدرته على إلحاقھم للدراسة بالخارج ، ولإستقطاب ضحایاه أعلن من خلال شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت" بكون شركته حاصلة عــلى وكـــالة رسمیة من العدید من الجامعات الأجنبیة بالعدید من الدول "خلافاً للحقیقة".

حیث أمكن الإستدلال على عدد 2 من ضحایاه، وقررا قیام المتھم المذكور بالنصب والإحتیال علیھما بذات الأسلوب والإستیلاء منھما على مبلغ مالى وعقب تقنین الإجراءات تم إستھداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجھته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إلیه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة،