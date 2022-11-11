محافظ شمال سيناء يتابع عمل غرفة العمليات الرئيسية: لا شكاوى من المواطنين

تابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوى من المواطنين.

غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الأوضاع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.

مندوبون من جميع المديريات بغرفة عمليات المحافظة

وأشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم مندوبين عن مديريات: الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية وإدارتي المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأنها تتلقى تقارير المتابعة من الغرف الفرعية على مدار الساعة

وكان الشيخ محمد عزام شيخ مسجد النصر أحد أكبر المساجد في العريش أكد أن الإسلام دين سلام وحب وود، ولا ينبغي إثارة الشكوك بين المواطنين.