طقس شمال سيناء اليوم.. اختفاء الغيوم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء أجواء مناخية معتدلة، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع درجات الحرارة عن أمس بمقدار درجتين، واختفاء الغيوم بشكل تام من سماء المنطقة.

طقس العريش اليوم

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 20 درجة مئوية، بعد انخفاضها خلال اليومين الماضيين إلى 18 درجة، موضحا اعتدال الحرارة في قرى ومدن المحافظة، فيما اختفت الشبورة المائية على الطرق السريعة بين القنطرة شرق وبئر العبد، وبئر العبد والعريش، وبعض المناطق بوسط سيناء.

تنظيف شوارع المدينة

بدوره واصل مجلس مدينة العريش رفع مخلفات المياه والقمامة من شوارع المدينة، والعمل على تنظيف الشوارع والميادين، وإعادة المنطقة لما كانت عليه قبل تساقط الأمطار.

وفي مدينة الشيخ زويد، أكد سعيد عرادة، رئيس مجلس المدينة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال رصف الطرق السريعة مستمرة، وتم عمل بيارات لتصريف مياه الأمطار وحواجز رملية لمنع وصول مجرى المياه إلى الميدان والطريق الرئيسي، وتحويل مسار الأمطار إلى خزان سوق الثلاثاء حال تساقط الأمطار.