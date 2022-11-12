درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 12-11-2022

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، إذ تسود أجواء مستقرة، ويستمرر الطقس الخريفي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن طقس اليوم، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت 12-11-2022، على جميع مدن الجمهورية ، كما يلي:

- القاهرة 25- 17

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25- 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25- 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25- 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 16

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 25- 17

- رفح 25- 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 10

- رأس سدر 26- 14

- نخل 22 - 10

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29- 20

- الغردقة 28- 19

- مرسى علم 27 - 20

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 27- 13

- قنا 29- 13

- الأقصر 28 - 14

- أسوان 30- 15

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 28 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21