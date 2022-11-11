سلسلة ندوات لنشر الوعي الأثري بجامعة سوهاج تحت عنوان «بنحكي تاريخنا»

نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج حملة تحت عنوان «بنحكي تاريخنا»، تضمنت سلسلة ندوات لطلاب الجامعة لنشر الوعي الأثري بينهم، وذلك بمقري الجامعة القديم والجديد بمدينة ناصر ومدينة سوهاج الجديدة، وفقا لتصريح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج في بيان له.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تنمية وعي الطلاب بآثار بلدهم وأهميتها التاريخية والحضارية وما تمثله من أحداث جسدت حضارة متكاملة، ما يعزز روح الانتماء والولاء لوطنهم.

وأكد أن جامعة سوهاج تسعى لتعزيز الثقافة التاريخية والهوية الوطنية لدى طلابها، وتوعيتهم بأهمية آثار مصر، والحفاظ عليها، ليكون الطلاب سفراء عن وطنهم وتاريخه العريق.

موضوعات الندوات الأثرية

وحول أنشطة الحملة قال الدكتور فهيم حجازي القائم بعمل عميد كلية الآثار بجامعة سوهاج، إن ندوات الحملة ضمت تعريف بتاريخ محافظة سوهاج ومعالمها الأثرية ومزاراتها من العصور المختلفة ،حيث شمل الحوار الحديث عن مدينة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا التي تضم عدة معابد أثرية، وكونها قبلة الحج لدى القدماء المصريين، وكذلك عن مدينة أخميم وتمثال ميريت آمون أطول تمثال أثري لامرأة وفقا لليونسكو، وتمثال رمسيس الثاني وتعاقب العصور على تلك المدينة الأثرية.

محاضرو الندوات

وجدير بالذكر انه شارك بالحملة عدة أعضاء هيئة تدريس بجامعة سوهاج، منهم الدكتور محمود السيد محمد، والدكتور عماد الصوينع، كما شاركت إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج بتنظيم فعاليات الحملة.