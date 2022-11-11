توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس، خلال 72 ساعة مقبلة، بداية من السبت الموافق 12 نوفمبر، إلى الاثنين 14 من الشهر ذاته.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع خلال الفترة المذكورة، أن يستمر الطقس الخريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن غدا السبت، يشهد أمطارا خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على جنوب محافظة البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة.

ويمتد سقوط الأمطار حتى الأحد بشدتها ذاتها على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت الموافق 12-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد الموافق 13-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين الموافق 14-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.