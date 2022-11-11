خبيرة مصرفية: 250 مليون نسمة في أفريقيا يعانون من ندرة المياه

قالت داليا عبدالقادر، الخبيرة المصرفية، إنه الوقت قد حان للأخذ بزمام الأمور وإيجاد الحل لخلق منظومة مبتكرة، وآلية جديدة لجذب الاستثمارات الخاصة لتمويل مشروعات التكيف في القارة الأفريقية، وخاصة مشروعات الزراعة، وتوفير المياه بهدف التغلب على المشكلات التي تعاني منها القارة الأفريقية.

يوجد 250 مليون نسمة في القارة الأفريقية يعانون ندرة المياه

وأضافت عبدالقادر، خلال جلسة تحت شعار «من إفريقيا إلى العالم»، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 6-18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، أنه يوجد 250 مليون نسمه في القارة الأفريقية يعانون من ندرة المياه والجوع بينما تتوافر للقارة الأفريقية إمكانات زراعية هائلة تؤهلها للاكتفاء الذاتي إذا ما بادرت المؤسسات المالية في إفريقيا بالعمل الجماعي؛ لتفعيل منظومة مبتكرة للتمويل، وإرساء حوكمة لمشروعات الغذاء والمياه، ما يشجع ذلك تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي وإطلاق برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة.

مسؤولين وخبراء دوليين بهدف دعم قارة إفريقيا في مواجهة آثار تغير المناخ

وشهدت الجلسة حضورا واسعا من مسؤولين وخبراء دوليين بهدف دعم قارة إفريقيا في مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز دور المؤسسات المالية في إفريقيا لتمويل التخفيف والتكيف مع المناخ والحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالإضافة الى طرح الآليات التمويلية المبتكرة.