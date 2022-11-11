غرفة السياحة: أعداد العرب ستتجاوز هذا العام حاجز الـ2 مليون سائح

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال العام الجاري، جيدة جدا، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2022 سيتجاوز أعداد العرب الذين زاروا مصر خلال هذا العام حاجز الـ2 مليون سائح، وفقا لمعدلات الحركة منذ بداية العام الجاري، موضحا أن الأعداد أعلى من نظيرتها خلال عامي 2020 و2021.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر

أضاف لـ«الوطن»، أن السياح السعوديين جاءوا في المركز الأول عربيا في القدوم لمصر خلال عام 2022، فيما يتنافس سياح ليبيا والإمارات على المركز الثاني، وسط تواجد جيد من سياح الكويت والبحرين، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من دول المغرب العربي، لم تصل إلى المأمول منها حتى الآن.

أهمية السياحة العربية

أشار إلى أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر، إذ أن السياح العرب من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامتهم بمصر أعلى من نظرائهم الأوربيين، فضلا عن أنهم يكررون زياراتهم لمصر أكثر من مرة في العام، فضلا عن أنها سياحة عائلية، متابعا: «تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة، يجعلان المقصد السياحي المصري دائما، أحد أهم المقاصد التي يحرص العرب على زيارتها».

وشدد «ثروت»، على ضرورة العمل على مضاعفة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال القيام بالعديد من الإجراءات، لعل أهمها تحسين الخدمات المقدمة للسياح العرب بالفنادق، وعدم مغالاة الفنادق فى أسعار الغرف المباعة، ولا سيما فنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، إضافة إلى العمل على توفير وسائل الراحة والرفاهية التى يفضلها السائح العربي.

يشار إلى أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر، يحرصون على زيارة مدينة القاهرة الكبرى، في مقابل أعداد أخرى تفضل السفر إلى الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.