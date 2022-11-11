غرفة السياحة: إقبال كبير على المقاصد الأثرية والثقافية بالقاهرة وأسوان والأقصر

كشف خيري محمد حسن، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة معدلات زيارة السياح الأجانب للمعابد والمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن تلك المعدلات قد تقترب أو تزيد عما كانت عليه عام 2019 قبل جائحة كورونا.

زيادة في أعداد السياح الوافدين على أسوان خلال نوفمبر

وأضاف حسن، لـ«الوطن»، أن معدلات الحركة السياحية الوافدة من أجل نمط السياحة الثقافية والأثرية بالأقصر وأسوان والقاهرة، ارتفعت بشكل كبير خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري، والذي بدأ أول شهر نوفمبر.

ولفت إلى أن أعداد السياح الوافدين لأسوان منذ بداية الشهر الجارى، ارتفعت بشكل كبير ووصلت نسب الإشغال بفنادق المحافظة إلى ما يقرب من 90%.

وأشار إلى أن الموسم السياحي الشتوي الجاري والذي سينتهى بآخر أبريل المقبل، سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين إلى أسوان من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن هناك تنوع كبير في جنسيات السياح الأجانب المتواجدين بأسوان، موضحا أن هناك أعداد جيدة من السياح الأسبان والفرنسيين والأمريكيين والإيطاليين فضلا عن السياح البرازيليين والكوبيين.

زيادة الطلب على زيارة الأقصر وأسوان

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن فصل الشتاء الجاري سيشهد زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية، موضحا أن العديد من شركات السياحة الأوربية أبدت رغبتها خلال معرض لندن السياحي الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر في زيارة الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء الجاري.

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان سيكونان «حصان الرهان» للسياحة المصرية خلال الموسم الشتوى الجاري، موضحا أن نسب الإشغال بهاتين المحافظتين ستتخطى حاجز الـ95% خلال الأشهر المقبلة، وبخاصة خلال إجازات منتصف العام الدراسي.