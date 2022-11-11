دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز التنمية الرياضية والشبابية

وجَّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بمراكز التنمية الرياضية والشبابية التي أنشأتها الوزارة، بالإضافة إلى تكثيف محاضرات التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الكفاءة الإدارية للعاملين وتنمية القدرات التكنولوجية والفكر الاستثماري لديهم، واكتشاف وتنمية المواهب وإعداد كوادر من الصف الثاني والثالث بكل مؤسسة رياضية.

تأهيل قيادات من الصفين الثاني والثالث بالمؤسسات

وفي إطار مبادرات الوزارة، التي وجَّه بها الوزير لتطوير قدرات العاملين بالوزارة ومراكز التنمية الرياضية والشبابية بالقاهرة والمحافظات، عقدت الوزارة بروتوكولا مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، لتنظيم دورة تدريبية للعاملين بـ مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة برئاسة محمود الجراحي المدير التنفيذي للمركز والمستشار محمد علاء، رئيس المكتب التنفيذي، استهدفت إعداد وتأهيل قيادات من الصف الثاني والثالث لمواكبة تطورات التحديث التي تقودها الدولة المصرية.

الارتقاء بالفكر الإداري المؤسسي والرياضي

وتضمَّنت الدورة التدريبية خمس محاضرات، دارت حول الارتقاء بالفكر الإداري المؤسسي والرياضي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، للعاملين بالمركز، حيث قدم المحاضرات خبراء وأكاديميون متخصصون في علم وفنون الإدارة المؤسسية والرياضية ومن بينها المحاضرة الأولى عن الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة قدمها الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، والمحاضرة الثانية بعنوان «التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات» قدمها الدكتور عبد المؤمن حافظ، والثالثة بعنوان «الاتصال والتواصل الفعال» للدكتور محمود زكريا، والمحاضرة الخامسة والأخيرة قدمها الدكتور يسري فاروق، بعنوان«تشخيص وحل المشكلات».

واستمرت الدورة التدريبية، على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، أشرف عليها مجدي رشدي الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، وإيمان فايد مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الشباب والرياضة.