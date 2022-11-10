سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم 10-11-2022

ما زال سعر الدينار الكويتي وفق التحديثات الصباحية بالبنوك، بنفس أسعار صرفه في نهاية تعاملات أمس، إلا من بعض حالات الارتفاع أو الانخفاض الطفيف في بعض البنوك، سواء البنوك الحكومية أو العربية أو الأجنبية، لذا استمرت عمليات البحث عن سعره خاصة من جانب العاملين المصريين في الكويت، أو من جانب أسرهم داخل الجمهورية.

سعر صرف الدينار الكويتي

وترصد «الوطن» آخر سعر لعملية صرف الدينار داخل البنوك، في إطار المتابعات اليومية الاقتصادية، خاصة كل ما يتعلق بأسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنوك، ووفق المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعرالدينار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 79.72 جنيه للشراء و78.81 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 73.94 جنيه للشراء و78.97 جنيه للبيع، وفي بنك cib نحو 76.56 جنيه للشراء و78.96 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الإسلامي 77.39 جنيه للشراء و79.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري

بلغ سعر الشراء للعملة الكويتية 78.76 جنيه للشراء و79.04 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي، وفي البنك المصري الخليجي 75.46 جنيه للشراء، و79.06 جنيه للبيع، بينما سجل داخل بنك مصر 75.98 جنيه للشراء، و78.81 جنيه للبيع، وبلغ بالمصرف المتحد نحو 73.69 جنيه للشراء و78.97جنيه للبيع، وفق ما أعلنته المواقع الإلكترونية لكل بنك صباح اليوم.