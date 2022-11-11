سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-11-2022

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر نوفمبر لعام 2022، ويسعى الكثير من المواطنين ورجال الأعمال الأجانب والعرب غلى متابعة أسعارالعملات الأجنبية والأوراق النقدية المختلفة بالبنوك.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الجمعة الموافق 11-11-2022 أمام الجنيه المصري بلغ 78.75 جنيه مقابل الشراء، و79.02 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 76.30 جنيه مصري مقابل الشراء، و79.32 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي ببنك مصر أمام الجنيه المصري بلغ 76.04 جنيه مقابل الشراء، و79.12 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد أمام الجنيه المصري اليوم سجل 73.75 جنيه مقابل الشراء، و79.28 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك الإسكندرية سجل أمام الجنيه المصري 73.94 جنيه مقابل الشراء، و78.97 جنيه مقابل البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة 11-11-2022

- سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري بلغ 76.92 جنيه مقابل الشراء، 79.04 جنيه مقابل البيع.

- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة سجل ببنك أبوظبي الإسلامي سعر 77.55 جنيه مقابل الشراء، و79.075 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 74.43 جنيه مقابل الشراء، و79.23جنيه مقابل البيع.

- وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك EGBANK إلى 75.70 جنيه مقابل الشراء، و79.40 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول 81.02 جنيه مقابل البيع، و75.07 جنيه مقابل الشراء.