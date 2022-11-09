سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-11-2022

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اختلافا طفيفا من بنك إلى آخر في بداية التعاملات الصباحية في المؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي المصري، نتيجة لآلية العرض والطلب في السوق المحلي.

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في بداية تعاملات اليوم، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وكشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، عن أسعار العملات، حيث سجل سعر الدينار الكويتي نحو 78.59 جنيه للشراء و78.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

وتباين سعر العملة العربية في أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي 75.83 جنيه للشراء، و78.91 جنيه للبيع.

بينما توقف سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر عند نقطة 75.83 جنيه للشراء، بينما وصل البيع إلى 78.84 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

وفي بداية المعاملات الصباحية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة التالي:

الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 73.63 جنيه للشراء، و78.99 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر العملة الكويتية إلى 78.99 جنيه للبيع، و77.20 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 73.85 جنيه للشراء، و78.99جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في EG bank نحو 75.33 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 79.03 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل الدينار الكويتي نحو 75.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 82.59 جنيه.

وسجلت العملة العربية في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 76.80 جنيه للشراء، و78.99 جنيه للبيع.