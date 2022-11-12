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سيارات 1600 CC أتوماتيك أقل من 90 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
11:13 م | السبت 12 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر، استقرارا في الأسعار، وانتعاشا في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن السيارات المستعملة ازداد البحث عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي  والصفحات المتخصصة فى بيع السيارات القديمة، إذ شهدت نسبة الشراء والبيع للسيارات المستعملة، أكثر من 70%.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات الأتوماتيك ومكيفة ولا يتجاوز سعرها 90 ألف جنيه، ويجب أن تكون موفرة للبنزين، لا يتجاوز قوة المحرك عن 1600 سي سي.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات القديمة، كالتالي:

أسعار السيارات القديمة في مصر

كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه

كارى Q22 2015  

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81.000 جنيه

دايو لانوس 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77.000 جنيه      

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:71.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي:90.000 جنيه

دايو نوبيرا 1 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:  69.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي:  81.000 جنيه

دايو لانوس 1997  

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:77.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86.000 جنيه

دايو لانوس 2000  

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:77.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 68.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 83.000 جنيه

سوق السيارات الجديدة والمستعملة بمصر

كيا ريو 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:  77.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86.000 جنيه

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:77.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86.000 جنيه

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