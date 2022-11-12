سيارات 1600 CC أتوماتيك أقل من 90 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:13 م | السبت 12 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة في مصر، استقرارا في الأسعار، وانتعاشا في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى.
وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن السيارات المستعملة ازداد البحث عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المتخصصة فى بيع السيارات القديمة، إذ شهدت نسبة الشراء والبيع للسيارات المستعملة، أكثر من 70%.
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات الأتوماتيك ومكيفة ولا يتجاوز سعرها 90 ألف جنيه، ويجب أن تكون موفرة للبنزين، لا يتجاوز قوة المحرك عن 1600 سي سي.
استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات القديمة، كالتالي:
أسعار السيارات القديمة في مصر
كيا ريو 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه
كارى Q22 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81.000 جنيه
دايو لانوس 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:71.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي:90.000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 69.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81.000 جنيه
دايو لانوس 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:77.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86.000 جنيه
دايو لانوس 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:77.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 68.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 83.000 جنيه
سوق السيارات الجديدة والمستعملة بمصر
كيا ريو 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86.000 جنيه
هيونداي H1 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:77.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86.000 جنيه