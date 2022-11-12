مبالغ يتم خصمها عند شحن عداد الكهرباء أبو «كارت» للاستخدام المنزلي

يتساءل مشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات عن المبالغ المالية التي يتم خصمها من رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع «المنزلي» عند شحنه.

قيمة فرق الاستهلاك بالعداد مسبوق الدفع

وقالت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، في البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن خصم قيمة فرق الاستهلاك بالعداد مسبق الدفع قيمتها 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

كما يتم خصم 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات في الساعة، ويتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بعداد الكهرباء

وذكرت الشؤون التجارية، أنه يتم خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بعداد الكهرباء مسبق الدفع ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات جنيه واحد.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات جنيهين.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 15 جنيها.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 25 جنيها.

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات 40 جنيها.

- المقروء صفر 9 جنيهات.