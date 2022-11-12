مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات قطار في مركز المنشأة بسوهاج

لقيت سيدة خمسينية مصرعها بعدما صدمها قطار في مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

قطار يصدم سيدة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد باصطدام قطار بسيدة ما نتج عنه وفاتها، وتم نقل جثتها للمستشفى المركزي.

وتبين من خلال التحريات أنه أثناء عبور «ح . ص . ع . ا»، 55 عاما، مزلقان السكة الحديد في دائرة المركز تصادف مرور أحد القطارات واصطدامه بالسيدة وحول جسدها إلى أشلاء.

نقل المتوفاة إلى المستشفى

وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم تجميع أجزاء السيدة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتم تحرير محضر.