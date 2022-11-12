عاجل.. وزير الخارجية: توفير مليار دولار لإظهار الثقة لمواجهة التغيرات المناخية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ هناك الكثير من الضغوط بخصوص ملف مواجهة التغيرات المناخية، سواء كانت صعوبات اقتصادية أو سياسية، مضيفًا: «لكننا إذا لم نعترف بوجود هذه الصعوبات فإننا نعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ، وكذلك تكون بمعزل عن الظروف وستعيق أي طرف من الأطراف من العمل، وهو ما سيكوّن وضعا صعبا».

بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة

وأضاف «شكري»، خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «يجب أن نستكمل تركيزنا على التنفيذ وأن نوفر التمويل بواقع مليار دولار كإظهار للثقة والالتزام، وكذلك تعزيز التمويل المقدم من القطاع الخاص للمنشآت الحكومية، ونحن بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة؛ من أجل خفض التكلفة والحوافز لمشاركة أكبر للقطاع الخاص».

وتابع وزير الخارجية: «المسألة الرئيسية هنا، هو وجود إطار تشريعي ويجب أن نرفع هذه الطموحات أثناء مؤتمر الأطراف هذا ومؤتمر الأطراف القادم الثامن والعشرين وفي كل مؤتمر أطراف، يجب أن نبين هذا للجمهور، لقد أتيت من اجتماع خاص بالشعوب الأصلية التي تأثرت بشكل كبير، وبالتالي فقد أصبحت مسألة التغيرات المناخية حياة أو موت بالنسبة لهم».

وأكد: «نحن في حاجة إلى أن نضع مصلحتهم في المقدمة لأن تغير المناخ يؤثر على معيشة هؤلاء الشعوب الأصلية وسب حياتهم ونحن لدينا مسؤولية إنسانية مشتركة، ونحن بحاجة إلى تنفيذ عمليات حقيقية يكون لها أثر حقيقي على الإنسان».