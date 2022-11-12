وزير الخارجية: نثمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني في COP27

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ستُعرض للخطر، إذا ما حاولنا أن نخلق منها شيئا على أرض الواقع، موضحًا: «علينا أن ننتقل إلى النسق الملزم قانونا، ولكن لا يمكن القيام بذلك دون الاعتراف بقيمة المضي قدما، وهناك أطراف ليسوا على استعداد أن يكون التزامهم على المستوى الوطني، مسألة توافق بشأن أهمية العمل المناخي».

وأضاف «شكري»، خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «علينا أن نمضي قدما ونتطور بالطريقة التي تؤدي أكثر من غيرها إلى النتائج المرجوة، ولكن هناك توصيات وجمعيات مجتمع مدني وصكوك قانونية وحكومات عليها أن تقدم الحوافز بدلا من الضغط من أجل ما هو آت، ولابد من تسليط الضوء على ذلك».

وتابع وزير الخارجية: «مثلا، التمثيل الواسع للمجتمع المدني في COP27 والذي نثمنه جيدا، هناك استماع للآراء بشكل أوضح، ونحن هنا كمسؤولين نخدم ونلبي احتياجاتهم ولا بد أن نبقى ملتزمين بذلك، وربما أتكهن بما سنفعله للحفاظ على طموحنا، ولكن هناك حد أدنى اتفقنا عليه في باريس وجلاسكو ولابد ألا نقل عن هذا الحد».