نبوءة لكاهن مصري قديم عن التغيرات المناخية ضمن محاضرة في «COP27»

قال الدكتور بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إنه تطرق للحديث عن «نبوءة نفرتي» خلال محاضرة عن التغيرات المناخية عند المصري القديم، لافتا أن هذه النبوءة أبهرت الحاضرين في الأمم المتحدة.

نبوءة نفرتي كاهن القطة باستت

وأضاف «الشماع»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن هناك بردية في مدينة سان بطرسبورج الروسية يطلق عليها علماء الآثار «نبوءة نفرتي»، وهو كاهن للإله «باستت» أو القطة، وكان يمتلك بلاغة وقلمه يحمل رشاقة في الكتابة، فاستدعوه وقال هذه النبوءات.

وأوضح أن نبوءات نفرتي إما أشياء تنبأ بها أو أشياء قالها أجداده وحدثت في مصر أو أشياء رصدها بنفسه أو لديه بلاغة في الكلام، حيث كتب: «إن الشمس ستُحجب وسيصاب الناس بالذهول»، والمقصود هنا الكسوف والخسوف، وكان يتحدث عن الناس بشكل عام وليس المصريين فقط.

ولفت أن المصري القديم كتب في الهيروغليفي المراحل المختلفة للقمر، متابعا: «لما قولت الكلام دة في محاضرتي للأمم المتحدة كان بالنسبة لهم غريب، وكان عند المصري القديم محطة للأرصاد في المطرية».

وأشار إلى أنه من بين نبوءات نفرتي ما قال فيها: «الطيور الأجنبية ستعشش في أماكن لم تعشش فيها من قبل.. وإن الرياح الشمالية سوف تصدم بالرياح الجنوبية»، لافتا أن المصري القديم هو أول من ربط بين التغيرات المناخية والبيئية، وهذه الأشياء لا تحدث إلا عندما يحدث التغير المناخي.

نفرتي تحدث عن انخفاض مياه الأنهار

وأفاد بأن من بين نبوءات نفرتي عن التغيرات المناخية: «الحيوانات الوحوش سوف يشربون من الماء في مصر.. ولن يكون هناك مكان لقارب يستطيع المرور منه، لأن المياه قلت جدا.. ويُعبر النهر على الأرجل».

وأكد أن المصري القديم أول من تفاعل مع الاختلافات المناخية، متابعا: «طول ما إنتي بتقري نفرتي بتحتاري، أنا ذات نفسي بحتار من كلامه.. هل كلامه بلاغة أو ورايات وقصص ولا شعر ولا حقائق رصدها ولا دي أقاويل أجداده».