ممثل رئيس COP27: قضية «الـ1.5 درجة مئوية» محورية وأساسية

قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP27، إنه لم يحدث أي تجسيد الاتفاقيات بين الأمم المتحدة والصين بخصوص ملف التغيرات المناخ، لكن على الأقل هناك جوانب اتصال.

نحاول العمل لمصلحة الجميع

وأضاف الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف، خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في قمة المناخ COP27: «لدينا تواصل مباشر في هذه مباحثات قمة المناخ COP27 ونحاول العمل لمصلحة الجميع، أما قضية الـ1.5 درجة محورية وأساسية ويتم التعامل معها على الأصعدة كافة، ومن خلال تدخلات مختلفة، ونتحدث كثيرًا عنها، وهناك اختلاف في وجهات النظر حول كيفية الإشارة إلى هدف درجة الحرارة في اتفاق باريس».

لا نستطيع الشروع بإجراءات التخفيف دون مساعدة الجميع

وتابع: «البعض يتحدث عن الأمر باعتباره يجب أن يكون تنفيذا لما تم في مؤتمر جلاسكو، وأنا أرى ضرورة معالجة الجانب الخاص بالمعنى الذي يتناوله COP27 والذي يشمل التقدم في مجال التخفيف، ولا نستطيع أن نتحمل ما هو أسوأ من ذلك، وبالتالي فإن الحقيقة تقول إننا لا نستطيع أن نشرع بالإجراءات الخاصة بالتخفيف دون مساعدة الجميع».

وأكّد: «لا يشترط أن يكون هذا التخفيف مرتفع الثمن، نعلم بأن هناك فجوات خاصة به، ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر، ونسعى إلى إسراع هذا من خلال المفاوضات».