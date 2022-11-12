حبس 18 عاطلا بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية.. «دواليب متحركة»

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 18 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهم بالاتجار في المخدرات بعد ضبطهم في حملة أمنية، كما قررت طلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وكانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من ضبط 18 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والشادو والبودرة والأقراص المخدرة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وحُررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

حملة مكبرة لضبط مروجي المخدرات بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا، يفيد شن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، ما أسفر عن ضبط 18 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 6 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من المواد المخدرة المتنوعة الهيروين والحشيش والبانجو والاستروكس والشادو والأيس، وأقراص مخدرة والبودرة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحُررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

وأوضح المحامي عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وفق نصوص القانون المصري.