حالة الطقس غدا الأحد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، على القاهرة والمحافظات، إذ يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن طقس الغد يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، فضلا عن استمرار الطقس الخريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس غدا الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة يسودها طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة في حالة الطقس غدًا الأحد 13 نوفمبر على جميع مدن الجمهورية، لتستقر العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 26 والصغرى 17، السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 15، وجنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء

وعن درجات الحرارة الاثنين الموافق 14-11-2022، فتصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 25 والصغرى 16، السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 14، وجنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل، تصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 24 والصغرى 16، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 13، جنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 16.