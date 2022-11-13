درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الأحد 13-11-2022

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ تصل درجات الحرارة العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري لـ 26 والصغرى 17 درجة.

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية تصل العظمى لـ 25 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 15، جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأشارت الأرصاد، لاستمرار طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوي سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وذكرت، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد إلى أن آخر صور التقطت للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة.

موعد بداية فصل الشتاء رسميا

وفي وقت سابق أعلن خبراء الأرصاد الجوية، أنّ فصل الخريف سينتهي رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر المقبل، في حين يبدا فصل الشتاء الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022، حيث سيكون هناك استقرار في درجات الحرارة، خلال الشتاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.