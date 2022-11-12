خبير اقتصادي: قمة المناخ COP 27 أعطت روحا ورؤية للاستثمار الجديد

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قمة المناخ والتوجه الاستثماري للمشروعات الخضراء، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، ووسائل النقل بالاتفاق بين وزارة النقل والشركات الألمانية للإدارة المشتركة لمشروع القطار السريع الذي يصل بين العين السخنة ومطروح، بالإضافة إلى المدينة الصناعية "السخنة360، تدل على أن أبواب الاستثمار تتفتح مع العالم الخارجي وفق آليات الاستثمار العالمي.

مصر تضع لبنة أساسية في البنية التحتية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تضع لبنة أساسية في البنية التحتية، ولولا تحسن البنية التحتية وتوسع المدن اللوجستية، بالإضافة إلى وجود خطة واضحة لتحسين وضع الاقتصاد المصري، ما جرى جذب الاستثمار الخارجي.

وأشاد الخبير الاقتصادي بدور مجموعة السويدي، كواحدة من أكبر المجموعة الاقتصادية الصناعية الاستثمارية التي لديها باع كبير وثقة دولية، وتقوم بالمشروعات القومية داخل مصر وخارجها مثل مشروع سد تانزانيا التي تساهم فيه، وأوضح أن الدولة تضع ثقلها للقطاع الخاص وتسانده لاستفادتهم استثماريا وللحصول على مردود داخل الدولة المصرية.

فرص عمل وعملة صعبة

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مؤتمر قمة المناخ أعطى روحا ورؤية لشكل استثماري جديد، مع الحاجة لغرز هذه الروح للقطاع الخاص، ونصح شركات القطاع الخاص بالنظر إلى مجموعة السويدي واتخاذ نفس الطريق، للدفع بالاستثمار داخل مصر، وللاستفادة من المردود الإيجابي لزيادة الاستثمار على الموازنة المالية، لما توفره من فرص عمل وعملة صعبة، بالإضافة إلى وضع مصر في مصف الدول التنفيذية للمشروعات العالمية.

وأشار إلى أبعاد مؤتمر المناخ، فوجود قادة العالم والمؤسسات العالمية في مصر، يعطي ثقل لمصر عالميا ويزيد من ثقافة التعاون العالمي، ويؤكد انفتاح الإدارة المصرية على العالم، ودور مصر الكبير في المشاركة مع العالم في الملتقى الفكري والثقافي، والبعد الثاني تبني أفكار جديدة، بالتعاون مع منصة وافي، ونشر عليها تصورات لمواكبة التطور العالمي من خلال مشروعات الطاقة البديلة، والبعد الثالث زيادة الثقة بنا من العالم واستدعاء النموذج المصري في التطوير للتطبيق في دول أفريقية وأسيوية.

وتوقع مصطفى بدرة أن العالم سيستجيب تنفيذيا لوجهة نظر مصر بالمشاركة في تهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، لنتائجه على التضخم وسلاسل الأمداد الأسعار والسلام العالمي.