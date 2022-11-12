إحدى المشاركات في وقفة «العدالة المناخية» COP 27: هدفنا توصيل صوت إفريقيا للغرب

شهدت مدينة شرم الشيخ الخضراء، وقفة بمشاركة العديد من المواطنين من مختلف الجنسيات، على هامش مؤتمر قمة المناخ COP 27، رافعين لافتات مدون عليها: «نطالب بعدالة مناخية»، بخلاف المطالبة بعدم استخدام البترول، باعتباره أحد أهم أسباب المشاكل المناخية، والبحث عن بديل آمن للحفاظ على البيئة، والتي كانت يترأسها الأفارقة وعدد من الشباب المصريين والأجانب.

تنظيم مؤتمر الشباب وقمة المناخ

وكان من بين المشاركين في وقفة «العدالة المناخية» الشابة أمنية حسن، التي تخرجت في كلية الحقوق، وواحدة من فريق التنظيم لمؤتمر الشباب COY 17، مع فريق YLA ثم اختيرت لتنظيم مؤتمر قمة المناخ COY 27، والتي روت لـ«الوطن»: «شاركت في المسيرات والوقفة الاحتجاجية المناخية في اليوم الرسمي لها، وشارك فيه العديد من الأفارقة والأجانب، لتوصيل صوت إفريقيا كونهم من المتضررين من التغير المناخي، واعتراضهم على الدول الأوروبية».

كواليس المشاركة في العدالة المناخية

«حضرت مدرسة العدالة المناخية في كينيا في يوليو الماضي وبدأت في المشاركة في جميع المؤتمرات ومع مؤسسة شباب تحب مصر»، واصلت الشابة أمنية حسن حديثها عن مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ، مضيفة: «التظاهرات المناخية شيء اعتيادي في قمة المناخ، الهدف منها توصيل المطالب المناخية أو عدالة مناخية وطرحها والتنديد بها وتفاعل معها الكثير، والتي بدأت بعدد من الأفارقة، ذهبنا إلى ساحة المنطقة الزرقاء، وتم عمل منصة كبيرة وتحدث خلالها كل شخص عن مطالبه ويوجد متحدثون برفقة لافتات مدون عليها المطالب الخاصة بالعدالة المناخية، حتى تصل لصناع القرار».

مشاركة 7 جنسيات

الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة شرم الشيخ كانت بمشاركة 7 جنسيات، طالبت الدول المتقدمة بالوفاء بوعودها إلي الدول النامية لتلبية احتياجاتهم في حل مشاكل التغيرات المناخية حيث أنهم الأكثر تعرضا لأضراره.