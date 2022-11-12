مراسل «القاهرة الإخبارية» بنيويورك: ترامب متهم بدعم الخاسرين ماليا في بنسلفانيا

قال ياسر نور الدين، مراسل «القاهرة الإخبارية» في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابتيول، كتغطية للإخفاقات داخل الانتخابات النصفية الحالية، وداخل الحزب الجمهوري، وهناك اتهام لترامب، بأنه دعم ماليا بعض الوجوه الخاسرة في بنسلفانيا، بعدما خسروا مقعدين في الولاية، التي كانت دائما ولاية مفصلية في الانتخابات النصفية وانتخابات الرئاسة.

الاتهامات الكثيرة في أمريكا

أوضح «نور الدين» في مداخلة له عبر البث الحي لـ«القاهرة الإخبارية»، أن ترامب يريد إبعاد الاتهامات الكثيرة عنه في أمريكا، والقضايا المرفوعة ضده بشأن الهجوم على الكابتيول، لافتا إلى ان استطلاعات الرأي تؤكد أن الحزب الجمهوري يسير بخطى ثابتة، لكن مع انتهاء السباق الانتخابي وفرز الأصوات، ثبت تقدم الديمقراطيون بشكل كبير، وهو ما يتخوف منه ترامب والحزب الجمهوري.

آراء صادمة للمجتمع الأمريكي

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ترامب ما زال يحتفظ ببعض المؤيدين له داخل الحزب، وهناك حاكم ولاية فلوريدا، الذي له مواقف كبيرة بالرغم من صغر سنه، فقد يحقق متطلبات الحزب القادمة، وله آراء صادمة للمجتمع الأمريكي، حيث أقر قانون الإجهاد ولم يخف اللوم بشأنه، وينافس بشكل كبير ترامب داخل الحزب، ونصحه بعدم ترشيح نفسه داخل الحزب.